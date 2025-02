Gaza | Egipto organiza cimeira árabe urgente

O Egipto vai organizar uma “cimeira árabe de emergência” a 27 de Fevereiro, para debater “os últimos desenvolvimentos graves” na questão palestiniana com o plano norte-americano para controlar Gaza, anunciou ontem o governo egípcio.

A cimeira ocorre numa altura em que o Cairo reuniu apoio regional contra o plano do Presidente Donald Trump de transferir os habitantes de Gaza para o Egipto e Jordânia, e colocar o território palestiniano sob controlo dos Estados Unidos. O anúncio da cimeira coincidiu com a partida do ministro dos Negócios Estrangeiros do Egipto, Badr Abdelatty, para Washington, onde deverá encontrar-se com altos funcionários da administração Trump e membros do Congresso.

O objectivo da visita é “reforçar as relações bilaterais e a parceria estratégica entre o Egipto e os Estados Unidos” e realizar “consultas sobre a situação regional”, segundo o ministério, citado pela agência francesa AFP. Trump lançou na semana passada a ideia de os Estados Unidos reconstruírem a Faixa de Gaza, devastada por 15 meses de bombardeamentos israelitas, e fazerem do território uma “Riviera do Médio Oriente”.

O plano, aplaudido pelo Governo de Israel, implicaria a deslocação dos mais de dois milhões de habitantes da Faixa de Gaza para o Egipto e a Jordânia. A proposta de Trump suscitou um coro de protestos em todo o mundo, particularmente dos países árabes, que insistiram na necessidade de uma solução de dois Estados, israelita e palestiniano, para resolver o conflito israelo-palestiniano.

Planos rejeitados

A diplomacia egípcia disse que a cimeira foi convocada a pedido dos palestinianos após consultas “ao mais alto nível com os países árabes nos últimos dias”. Os contactos foram estabelecidos em particular com o Bahrein, que detém actualmente a presidência da Liga Árabe, acrescentou o ministério.

O chefe da diplomacia egípcia tinha mantido conversações na sexta-feira com os parceiros da Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para adoptar uma posição unida, rejeitando qualquer deslocação forçada de palestinianos. A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano em solo israelita a 7 de Outubro de 2023. O conflito foi interrompido por um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor a 19 de Janeiro, que prevê a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.