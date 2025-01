GP Macau | Maro Engel esclareceu episódio da Taça do Mundo de GT

Maro Engel venceu, numa corrida imprópria para cardíacos, a Taça do Mundo de GT da FIA no 71.º Grande Prémio de Macau. Contudo, a quarta vitória do alemão entre nós foi tudo menos pacífica. Maro Engel aproveitou uma entrevista à revista alemã Motorsport Aktuell para explicar o que se passou nas ruas do território e que lhe valeu tantas críticas

O piloto germânico, que este ano irá completar 40 anos de idade, teve uma temporada de 2024 repleta de sucessos: venceu o GT World Challenge Europe, foi o melhor dos representantes da Mercedes-AMG no DTM e conquistou um quarto triunfo no Grande Prémio de Macau. Todavia, Maro Engel prefere não destacar um único feito na sua temporada de sonho de 2024, tendo referido à revista especializada do seu país que “em termos de prestígio, a vitória em Macau tem de ser destacada. Mas, sinceramente, não quero destacar um único momento como o grande feito deste ano incrível. Trabalhei arduamente para alcançar todos esses sucessos.”

Na RAEM, o triunfo do piloto bávaro foi oferecido de bandeja quando os dois primeiros classificados da corrida, Antonio Fuoco (Ferrari) e Raffaele Marciello (BMW), se desentenderam na travagem para a Curva Lisboa a duas voltas do fim. Porém, Maro Engel já tinha estado envolvido noutro incidente, quando, no início da corrida, nos Esses da Solidão, o seu Mercedes-AMG GT3 deu um toque subtil na traseira do BMW de Dries Vanthoor, que seguia à sua frente na terceira posição. O jovem belga foi projectado contra as barreiras, acabando por abandonar devido a danos na suspensão do M4 GT3, enquanto Maro Engel viria a ver a bandeira axadrezada em primeiro lugar, com uma vantagem de 11 segundos.

Já no final da corrida, o Colégio de Comissários Desportivos deliberou que o toque mencionado merecia uma penalização de 5 segundos, o que não teve impacto no resultado final, levando o responsável da BMW Motorsport, Andreas Roos, a afirmar à imprensa que o incidente “não foi penalizado de forma adequada”. Dries Vanthoor, que era também um candidato à vitória, foi mais longe e disse na altura que, quando “empurras outro carro para fora de pista, não deverias ser capaz de ganhar a corrida.”



Não foi de propósito

O estilo agressivo de Maro Engel foi criticado na altura, mas o piloto, que se estreou a vencer em Macau em 2014, prefere salientar que “faz tudo dentro dos limites do fair play” e julga ser “difícil acusar um piloto de não tentar tudo para vencer ali (em Macau).” Na situação em questão, Maro Engel quis esclarecer que “estava claramente mais rápido. Na parte larga do circuito, na parte inferior, não tinha hipótese de atacar, então tentei na parte de cima. Acabou por correr mal, e isso não era a minha intenção. Pedi desculpa ao Dries depois. De uma forma geral, corro para ganhar. O dia em que já não der tudo para isso, penduro o meu capacete. Definitivamente, não estou aqui para fazer novos amigos.”

Apesar da “dança de cadeiras” entre os construtores automóveis envolvidos na classe GT3 nesta pré-temporada, Maro Engel vai continuar a defender as cores da Mercedes-AMG, algo que faz desde 2008, e naturalmente será uma das escolhas da marca de Estugarda para a Taça do Mundo no mês de Novembro, no Circuito da Guia. O piloto natural de Munique não se vê a retirar das pistas tão cedo, pois “ainda não cheguei ao meu auge e continuo a encontrar prazer nas corridas.”

No seu currículo, em provas realizadas em Macau, Maro Engel tem duas vitórias na Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA (2015 e 2024) e outras duas na Taça GT Macau (2014 e 2022), mas promete não ficar por aqui.