Wynn Palace | Evento junta vinhos portugueses e chineses

Os vinhos português e chinês irão unir-se num programa promovido pela concessionária Wynn nos próximos dias 10 e 11.

“Uma Mistura Intoxicante de Culturas Vínicas Únicas | Douro Boys X Ningxia Girls” apresenta-se como “a primeira apresentação de sempre de vinhos chineses e portugueses” num só espaço, reunindo os “Douro Boys”, grupo constituído por cinco produtores de vinho da região do Douro, das marcas “Quinta do Vallado”, “Niepoort”, “Quinta do Crastro”, “Quinta do Vale Meão” e “Van Zellers &Co”.

Por sua vez, as “Ningxia Girls” apresentam a produção daquela que é considerada a principal adega da região chinesa, com as marcas “Fei Tswei”, que ganhou o prémio de melhor vinho chinês nos “Wynn Signature Chinese Wine Awards”. Serão ainda apresentadas as marcas “Helan Qingxue Winery” e “Kanaan Winery”.

Assim, nos dias 10 e 11 de Janeiro, o Wynn Palace acolhe um Fórum, uma masterclass, eventos de degustação de vinho e um jantar. Com esta iniciativa, a Wynn pretende “reforçar o seu papel na promoção da ligação entre Macau e Portugal” e promover “a cooperação entre adegas chinesas e portuguesas, ao mesmo tempo que dá a conhecer o potencial dos vinhos chineses a um público mais vasto”, destaca a organização.