Cinema | Festival “KINO” tem Sandra Hüller como estrela maior

A edição deste ano do KINO, festival que celebra o cinema alemão na Cinemateca Paixão até 21 de Janeiro, dá destaque à actriz Sandra Hüller, uma das estrelas da sétima arte germânica. A actriz participa amanhã numa conversa com o público da Cinemateca Paixão

Fez a “Zona de Interesse”, no papel da mulher de um oficial alemão das SS, e depois a “Anatomia de uma Queda”, interpretando uma mulher que fica viúva depois do marido cair da janela de um chalet no meio das montanhas. A actriz alemã Sandra Hüller é cada vez mais um nome presente no cinema internacional e é a actriz em destaque do KINO – Festival de Cinema Alemão, patente na Cinemateca Paixão até 21 de Janeiro.

Um dos eventos em destaque é a conversa que o público poderá ter com a actriz amanhã, a partir das 15h, em “O outro mundo incrível de Sandra Hüller”, que terá Joyce Yang como oradora e moderadora. Nem de propósito, um dos filmes exibidos amanhã, integrado na programação do KINO, é, precisamente, “Anatomia de uma Queda”, a partir das 16h30. A “Zona de Interesse”, que remete para os horrores do Holocausto na Alemanha nazi, pode ser visto no dia 21 de Janeiro.

Outro filme que conta com a participação da actriz é “Sissi e Eu”, que o público poderá ver no dia 19, e que conta a história de Irma Condessa von Sztáray. A protagonista começa a enfrentar desafios quando se torna dama de companhia da Imperatriz Elisabeth, que ficou conhecida como Imperatriz Sissi, que leva uma vida pautada por dietas rigorosas e exercício físico. As duras rotinas de Sissi, que sofre com problemas de depressão, acaba por unir as duas, cujo rumo de vida se altera por completo quando regressam a Viena.

No dia 12, a Cinemateca Paixão exibe “In the Aisles”, também com a participação de Sandra Hüller, cuja história gira em torno das vidas de empregados de uma loja: Christian é novo no serviço, sendo apadrinhado por Bruno, que trabalha na secção das bebidas. É então que, por entre corredores da loja, Christian apaixona-se por Marion, uma mulher casada que é responsável pela secção dos doces. Tudo muda quando Marion fica de baixa, deixando o novo funcionário muito depressivo.

Outros filmes

Para quem se interessa por cinema alemão há ainda outras oportunidades na Cinemateca Paixão que vão além do trabalho da actriz em foco. É o caso de “O Divórcio de Andrea”, exibido amanhã a partir das 19h30, e que se exibe novamente a 17 de Janeiro.

Neste filme, Andrea é uma polícia que quer divorciar-se, mas que subitamente se vê envolvida num atropelamento acidental do seu marido viciado em álcool. A polícia foge do local do acidente, mas no dia seguinte descobre que Franz, professor e também alcoólico, assumiu a culpa pelo acidente, o que faz iniciar um ciclo de comportamentos em que Andrea tenta eliminar os vestígios da sua participação no acidente.

A 18 de Janeiro exibe-se “15 Anos”, que gira em torno da vida de Jenny, que foi condenada a uma pena de prisão de 15 anos por um crime que não cometeu e que, cumprida a pena, tenta recomeçar a vida numa casa de apoio cristã.

Uma das valências de Jenny é o facto de tocar muito bem piano. Quando aceita actuar ao lado de Omar, cantor sírio, num programa de televisão, descobre que, por ironia do destino, o apresentador do programa é um antigo amante e o mesmo homem que a incriminou. É então que Jenny tenta vingar-se.

No dia 14 apresenta-se “Além da Fronteira Azul”, uma película que remete ao tempo em que a Alemanha estava dividida em duas. No ano de 1989, na República Democrática da Alemanha, Hanna e Andreas tentam desafiar a autoridade e tornam-se alvos da polícia, o que os leva a abandonar os planos de vida por serem perseguidos pelo regime comunista. É então que ambos decidem fugir pelo Mar Báltico, estando separados da liberdade desejada por apenas 50 quilómetros.

“Artur e Diana” é o filme escolhido para o dia 15, exibindo-se a partir das 19h30. Com realização de Sara Summa, o filme centra-se no casal de irmãos que dá nome ao filme. Diana tem um filho de dois anos, e estes decidem um dia sair de Berlim em direcção a Paris para renovar o registo do velho carro da marca Renault. Porém, a viagem revela-se atribulada, com os irmãos a lidar com discussões e memórias do passado.

O cartaz do KINO inclui ainda títulos como “Exile”, “Every You, Every Me”, “Weekend Rebels”, “Oito Dias em Agosto” e “Terra Queimada”. Os bilhetes para as sessões custam 60 patacas.