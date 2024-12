Federação Internacional do Automóvel reúne no Cotai em Junho

Pela primeira vez na sua história, em 2025, Macau vai acolher as Assembleias Gerais Extraordinárias e Conferência da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Este evento, anunciado na passada sexta-feira em Kigali, no Ruanda, terá lugar no Galaxy International Convention Centre, de 10 a 13 de Junho.

Organizado em parceria com a Associação Geral do Automóvel de Macau-China (AAMC), a associação desportiva do território filiada na FIA, e com o Galaxy Entertainment Group, este evento espera reunir na RAEM mais de 500 delegados séniores da FIA provenientes de 147 países.

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou que “Macau é uma região entusiasmante e multicultural, o cenário perfeito para a FIA reunir os nossos Clubes Membros de todo o mundo. Agradeço à AAMC e ao Galaxy Entertainment Group por nos acolherem e estou ansioso por uma conferência e Assembleias Gerais Extraordinárias bem-sucedidas.”

O facto de o Grande Prémio de Macau continuar a ser, nos dias de hoje, um dos principais eventos sob a chancela da FIA terá certamente influenciado esta decisão. No entanto, não é nas assembleias gerais que se decide o futuro do automobilismo, uma vez que estas são, sobretudo, dedicadas à aprovação das contas anuais.

AAMC e Galaxy apoiam a escolha

Chong Coc Veng, Presidente do Conselho da AAMC, congratulou-se com a escolha da federação internacional. “Estamos satisfeitos por a Conferência da FIA de 2025 se realizar em Macau. Macau é um destino único que preserva um património multicultural, ao mesmo tempo que oferece uma rica gastronomia e eventos culturais e desportivos, incluindo o prestigiado evento de automobilismo do ano – o Grande Prémio de Macau, com as Taças do Mundo da FIA”, disse Chong Coc Veng, em comunicado.

O ex-piloto e responsável máximo da AAMC há mais de duas décadas, referiu ainda que “Junho é a época perfeita para visitar Macau, saborear os sabores distintos de várias cozinhas e conhecer os locais do Património Mundial com a mistura da cultura chinesa e portuguesa.”

Inaugurado em 2023, o Galaxy International Convention Centre está situado no Galaxy Macau Integrated Resort, na zona de Cotai, e regularmente recebe eventos desportivos e conferências de classe mundial, assim como exposições internacionais.

“Acreditamos que o Galaxy Macau é o local perfeito para a Conferência e as Assembleias Gerais da FIA”, acrescentou Francis Lui, Presidente do Galaxy Entertainment Group.

“A localização geográfica única de Macau, no coração da Ásia, a sua acessibilidade global, o património cultural internacional e a sua profunda apreciação pelo automobilismo, adquirida ao longo de 71 anos do Grande Prémio de Macau, juntamente com os nossos premiados hotéis de classe mundial, garantirão uma recepção calorosa para os delegados de todo o mundo.”