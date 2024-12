Futebol | Equipa de Pequim vence Torneio da Soberania

A equipa de Pequim venceu ontem o Torneio da Soberania de futebol, organizado pela Associação dos Veteranos de Futebol de Macau, no Canídromo. Na final, frente à equipa de Macau, Pequim venceu por 6-5, no desempate por grandes penalidades, após um empate 2-2 no fim do tempo regulamentar.

Antes da final, foi disputado o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, com a formação do Sporting a derrotar a equipa de Fujian por 8-0.

Pedro Queijeira foi o autor de 6 golos, e os restantes foram marcados por Paulo Letras e Nuno Rosário. No sábado, o Sporting havia sido derrotado pela formação de Pequim, por 15-14, nas grandes penalidades, enquanto Macau venceu a formação de Fujian por 4-0.