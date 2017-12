O ex-jogador de Sporting, Benfica e FC Porto chegou a ser inscrito como primeiro capitão, mas compromissos profissionais impedem-no de se deslocar ao território. Romeu Silva é a figura mais mediática da comitiva portuguesa.

O ex-médio Romeu Silva vai ser a figura de destaque da equipa de veteranos do Sporting Clube de Portugal, que vai participar no Torneio da Soberania. No total, os leões, que participam na competição em representação das cores portuguesas, inscreveram 20 atletas, mas nem todas as presenças estão confirmadas. O treinador é Vítor Esmoriz, antigo médio que actuou no SCP entre 1980 e 1982, depois de se ter destacado no Belenenses e Atlético.

O HM teve acesso à lista de inscrição do Sporting, mas para já há pelo menos uma baixa confirmada: Fernando Mendes, antigo lateral que actuou com as cores de Sporting, Benfica e FC Porto, Vitória de Setúbal, Belenenses e Boavista. Além disso foi ainda internacional português em onze ocasiões, até 1996. O ex-jogador é agora comentador televisivo e não conseguiu autorização da entidade patronal para poder integrar a comitiva leonina.

“Era para ir participar, mas infelizmente não conseguiu a autorização para estar presente. Estou um bocado triste, porque é um território fantástico. Adoro Macau”, disse Fernando Mendes, ao HM.

“Era muito bom ir, anteriormente tive oportunidade de ir duas vezes com os veteranos do Sporting. Também fui a Macau uma vez, quando ainda era futebolista profissional pelo FC Porto. Sempre gostei das deslocações”, acrescentou.

Há dois anos, na última participação do Sporting no Torneio da Soberania, Fernando Mendes foi um dos membros da comitiva. Contudo, o ex-jogador deixou uma garantira: “Para o ano, vou fazer tudo para poder voltar a Macau”, frisou.

Equipa de sete territórios

Fernando Mendes era para ser o capitão da equipa, mas com estas alterações o cargo deverá ser assumido por Romeu Silva, que na lista de inscrição surge como o segundo capitão.

Com uma carreira anterior à de Fernando Mendes, Romeu Silva, actualmente com 63 anos, tem um percurso profissional muito semelhante ao do ex-colega de profissão. Entre 1973 e 1998, Romeu também por passou pelos três grandes de Portugal. Outra curiosidade é o facto de ambos terem o mesmo número de internacionalizações, ambos vestiram a camisola de Portugal em 11 ocasiões.

O Torneio da Soberania vai realizar-se entre 15 e 17 de Dezembro, no Canídromo. A competição vai contar com a participação de oito equipas, que representam Macau, China, Portugal, Taiwan, Hong Kong, Japão e Coreia do Sul.

“É um torneio muito bom para a RAEM. Vêm sete equipas de fora, para celebrar, juntamente com a equipa de Macau, o 18.º aniversário da RAEM. É uma das maiores actividades desportivas do território”, disse Francisco Manhão, fundador da Associação de Veteranos de Futebol de Macau, ao HM.