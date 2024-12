BABEL | Obra do historiador de arte Terry Smith apresentada hoje na FRC

A edição em português do livro de Terry Smith, “Curadoria do Complexo e da Greve Aberta” será apresentada hoje na Fundação Rui Cunha, a partir das 18h30. A obra é um longo ensaio sobre curadoria contemporânea que, pela primeira vez, ganha esta tradução com o cunho da BABEL – Organização Cultural

A obra “Curadoria do Complexo e da Greve Aberta”, do historiador de arte Terry Smith, será apresentada hoje, a partir das 18h30, na Fundação Rui Cunha (FRC), sendo também lançada a primeira edição em português desta obra, uma iniciativa da BABEL – Organização Cultural em parceria com a editora Circo de Ideias.

O evento de hoje terá a participação online de Terry Smith e a presença de Margarida Saraiva, fundadora da BABEL. “Curadoria do Complexo e da Greve Aberta” é um livro que oferece aos leitores, segundo uma nota de imprensa da organização do evento, “uma visão do pensamento do autor, crítico, historiador e teórico de arte e curadoria”. A obra de Terry Smith é encarada como “fundamental nos campos da arte, arquitectura e contemporaneidade”.

Destaque para o facto de a versão portuguesa do livro ter um ensaio intitulado “Entre línguas, territórios e paradigmas”, da autoria de Margarida Saraiva.

Na obra, Terry Smith actualiza o conceito de “complexo expositivo”, originalmente definido por Tony Bennett em “The Birth of the Museum – History, Theory, Politics” (1995). Em “Curadoria do Complexo e da Greve Aberta”, Smith questiona: Existe um complexo expositivo contemporâneo em formação? Se sim, o que caracteriza a curadoria nesse novo contexto?”.

Vidas em torno da arte

Terry Smith é autor de mais de uma dezena de livros sobre história da arte e da arquitectura, entre os quais “Making the Modern: Industry, Art, and Design in America”, lançado em 1993, ou “Transformations in Australian Art”, editado em 2002. O mais recente é “Iconomy: Toward a Political Economy of Images”, de 2022.

Terry Smith também editou obras como “Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity and Contemporaneity”, lançado em 2008, em co-autoria com Nancy Condee e Okwui Enwezor.

Terry Smith é professor emérito de história de arte na Universidade de Sydney, professor emérito Andrew W. Mellon de história e teoria de arte contemporânea na Universidade de Pittsburgh e professor do Departamento de Arte, Filosofia e Pensamento Crítico da European Graduate School (Suíça/Malta).

Na área da curadoria, destacam-se as suas obras “Thinking Curating Contemporary Curating”, de 2012, onde explora o pensamento curatorial contemporâneo em cinco ensaios, e “Talking Contemporary Curating”, de 2015, que apresenta diálogos com curadores, como Carolyn Christov-Bakargiev, Claire Bishop e Okwui Enwezor. “Esses diálogos oferecem uma reflexão sobre as exigências práticas da curadoria e os contextos das exposições”, é referido.

Margarida Saraiva é investigadora, curadora e educadora, tendo fundado, em 2013, a BABEL, que actualmente funciona entre Macau e Alcobaça. A BABEL desenvolveu projectos como “Influxus”, “New Visions” ou “MAP – Macau Architecture Promenade”.

Margarida Saraiva é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Mestre em European Cultural Planning and Policies pela De Montfort University, em Leicester, no Reino Unido. Frequentou também um curso de pós-graduação em Museologia e completou o curso de Curating the Contemporary pela Goldsmiths, University of London, realizado na British School of Rome, na Itália. Actualmente, é candidata a doutoramento em Filosofia, Arte e Pensamento Crítico pela European Graduate School, na Suíça e Malta.