Ponte Macau | Estrutura pode durar 100 anos

A quarta travessia entre Macau e Taipa pode ter 100 anos de duração. Quem o diz é Yang Song, director-geral da sucursal da China Civil Engineering Construction Company em Hong Kong e Macau, que ao jornal Ou Mun disse que a infra-estrutura foi projectada para durar esse tempo.

Além disso, o plano é que a Ponte Macau desvie o trânsito das restantes pontes em cerca de 25 por cento até 2035, com cerca de 40 mil viaturas. Actualmente, as quatro travessias entre Macau e Taipa têm uma circulação diária de 160 mil veículos.

Yang Song frisou que a quarta ponte tem também capacidade para a circulação de veículos em pleno sinal 8 de tempestade tropical, e caso as autoridades concordem, esta poderá fazer-se quando houver tufões. No entanto, a circulação já não será possível com um sinal de tempestade superior.