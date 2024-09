Ponte Macau | Caminhada atraiu 17 mil pessoas

As celebrações da abertura da Ponte Macau começaram ontem de manhã com uma caminhada organizada pelo Instituto do Desporto que levou 17 mil pessoas a atravessarem a pé a nova ligação.

A cerimónia que marcou o início da caminhada contou com a participação de elementos do Governo, com Ho Iat Seng a dar o sinal de partida para a travessia, acompanhado por Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas e ainda Elsie Ao Ieong U, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura. No palanque, esteve também o presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In, Procurador da RAEM, Ip Son Sang, e o Comissário de Auditoria, Ho Veng On, além de representantes do Governo Central.

A nova ponte parte da zona A dos novos aterros, junto ao posto fronteiriço da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, e faz a ligação com a Taipa, junto ao terminal marítimo da Taipa e do aeroporto internacional de Macau.

Ontem, devido ao forte sol que se fez sentir, foram várias as pessoas que fizeram a travessia acompanhadas de chapéus-de-chuva, apesar de a organização ter disponibilizado água aos participantes. Os inscritos tiveram ainda direito a recolher brindes no final.

Além da participação de várias individualidades, algumas das associações tradicionais também se fizeram representar, como a Federação das Associações dos Operários, Associação das Mulheres e Associação dos Moradores.