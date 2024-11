Galaxy Macau | Loja “Pop-up” com marcas de moda locais

Pode ser visitada até ao dia 18 de Novembro uma nova loja de roupa em formato “Pop-up”, ou seja, com funcionamento temporário, e que apresenta várias marcas de moda locais. A loja irá funcionar no Promenade East do Galaxy Macau, apresentando-se 15 marcas diariamente entre as 10h e as 22h.

As marcas escolhidas são a “Common Comma”, “C/W Collective”, “Earlyink”, “ella épeler”, “Joya Ma”, “Jump Off”, “Lexx Moda”, “Mosq.”, “MULTIPLIER”, “Nega C.”, “No. 42、SANCHIALAU”, “SHEFEELING”, “Stardust Journey” e “VATIC”.

Esta é uma iniciativa conjunta do Instituto Cultural (IC) com a Galaxy no apoio à moda que se faz em Macau. Promete-se a apresentação de produtos tão variados como bolsas, lenços de seda, carteiras, sapatos femininos, entre outros acessórios, “em estilos distintos, como estilo moderno e elegante, estilo juvenil e doce, estilo de rua ou estilo vanguardista e desconstrutivista”.

O objectivo é “promover as marcas de moda originais de Macau junto dos turistas e dos residentes, no sentido de aumentar a visibilidade das marcas e ajudar o sector a expandir o mercado da indústria”.

Antes deste evento em Macau, o IC estabeleceu o mesmo formato de loja “Pop-up” com colecções locais nas zonas de Hengqin e Guangzhou, “tendo o evento sido muito bem acolhido pelo próprio sector e pelo público”. O mesmo evento irá estender-se, em Dezembro, a Shenzhen, “com vista a alargar os canais de venda no mercado da Grande Baía Guangdong–Hong Kong– Macau”, descreve a organização.