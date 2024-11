Beyoncé lidera corrida aos Grammy 2025 com 11 nomeações

A cantora Beyoncé lidera as nomeações na 67.ª edição dos Grammy, os prémios norte-americanos da música, com onze indicações em categorias como Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano e Melhor Álbum Country, foi anunciado na sexta-feira.

Com as 11 nomeações aos Grammy 2025, Beyoncé passa a contar com 99 indicações, tornando-se assim a artista mais premiada de sempre, com 32 Grammy conquistados, também na artista mais nomeada de sempre, nos prémios norte-americanos de música.

Entre os artistas mais nomeados nos Grammy 2025 estão também Charli xcx, Billie Eilish e Post Malone, com sete indicações cada, e Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift, com seis.

Beyoncé está nomeada para Álbum do Ano e Melhor Álbum Country com “Cowboy Carter”, e Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Canção Country, com “Texas Hold’Em”.

Além disso, a cantora está ainda indicada nas categorias de Melhor Performance Pop a Solo, Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo, num dueto com Post Malone, Melhor Performance de Rap Melódico, num tema com Linda Martell e Shaboozey, Melhor Performance Country a Solo, Melhor Performance Country de Duo ou Grupo, num dueto com Miley Cyrus, e Melhor Performance Americana.

Esta é a primeira vez que a cantora, que fez parte das Destiny’s Child antes de iniciar a carreira a solo, está nomeada em categorias dos géneros de música Country e Americana.

Swift, Andre 3000 e companhia

Para o Grammy de Gravação do Ano, além de Beyoncé, estão também nomeados The Beatles, com “Now and Then”, Sabrina Carpenter, com “Espresso”, Charli xcx, com “360”, Billie Eilish, com “Birds of a Feather”, Kendrick Lamar, com “Not like us”, Chappell Roan, com “Good luck, babe!” e Taylor Swift, com “Fortnight”, tema que partilha com Post Malone.

Na categoria de Álbum do Ano competem também, além de “Cowboy Carter”, de Beyoncé, “New Blue Sun”, de André 3000, “Short n’ sweet”, de Sabrina Carpenter, “BRAT”, de Charli xcx, “Djesse Vol.4”, de Jacob Collier, “Hit me hard and soft”, de Billie Eilish, “Chappell Roan The rise and fall of a Midwest princess”, de Chappell Roan, e “The tortured poets department”, de Taylor Swift.

A longa lista de mais de 90 categorias dos Grammy abrange diferentes géneros musicais, do jazz à música clássica, passando pelo rap, o rock e o metal, indo também do gospel aos audiolivros. Os vencedores dos 67.º Grammy serão anunciados a 2 de Fevereiro, numa cerimónia em Los Angeles, nos Estados Unidos.