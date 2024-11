Galaxy | Receitas crescem 11% no terceiro trimestre

A casa ganha sempre, mas às vezes ganha menos. Foi o que aconteceu no terceiro trimestre do ano à concessionária Galaxy, que registou uma redução das receitas de 165 milhões de dólares de Hong Kong devido à sorte dos jogadores

Entre Julho e Setembro, as receitas da concessionária Galaxy cresceram 11 por cento, para 10,7 mil milhões de dólares de Hong Kong, em comparação com o período homólogo. Os indicadores financeiros do terceiro trimestre do grupo foram divulgados ontem, e a empresa admite que os lucros antes de impostos foram afectados porque os jogadores tiveram mais sorte nas mesas dos casinos.

Apesar do factor sorte, o terceiro trimestre do ano viu as receitas da empresa registarem uma melhoria face ao período homólogo, quando as receitas tinham sido de 9,7 mil milhões e dólares de Hong Kong. Se a comparação for feita com o segundo trimestre deste ano, houve uma redução de 2 por cento, dado que entre Abril e Junho as receitas tinham atingido os 10,9 mil milhões de dólares de Hong Kong.

Em relação aos lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA ajustado) houve um crescimento de 6 por cento face ao período homólogo para 2,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, o que significa que a empresa se tornou mais lucrativa nas suas operações. O EBITDA ajustado é um indicador financeiro que permite avaliar a capacidade de uma empresa de gerar lucros operacionais, não tendo em consideração despesas que não advêm das operações principais.

Quando o EBITDA ajustado mais recente é comparado com o segundo trimestre do ano, o desempenho também sofreu um decréscimo, neste caso de 7 por cento. E a diferença foi explicada com a maior sorte dos jogadores no casino com o mesmo nome da empresa, que terá reduzido os ganhos em 165 milhões de dólares de Hong Kong. “O azar dos jogadores no terceiro trimestre fez com que o nosso EBITDA ajustado tivesse uma redução de aproximadamente 165 milhões de dólares de Hong Kong”, reconheceu Lui Che Woo, presidente do grupo em comunicado.

Olhos no futuro

Com a publicação de alguns indicadores das operações da empresa foi igualmente elaborado um ponto de situação sobre o desenvolvimento do Galaxy Macau e do empreendimento StarWorld.

No que diz respeito às fases 3 e 4 do hotel-casino Galaxy, a abertura do novo hotel de luxo Capella Macau está prevista para meados do próximo ano. Quanto à fase 4, a empresa espera que todos as obras fiquem completas até 2027.

Ainda de acordo com a informação divulgada, a companhia está a preparar alterações no hotel e casino StarWorld, na península de Macau, principalmente ao nível de uma maior oferta de restaurantes e bares. Também no terceiro piso deste edifício, foram instalados terminais digitais de jogo.