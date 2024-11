BNU | Encerradas duas agências em Macau e Taipa

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) vai encerrar, a partir do próximo ano, duas agências em Macau e Taipa, nomeadamente junto ao Mercado Vermelho e Parque Central da Taipa. Segundo um comunicado divulgado nas redes sociais, também o serviço de aluguer de cofre não estará disponível depois dessa data.

O encerramento deve-se “à evolução do panorama bancário e introdução de mais serviços digitais”, sendo que todas as contas bancárias dos clientes “serão transferidas para outra agência do BNU”, a fim de garantir que os serviços para quem prefere deslocar-se ao balcão não serão afectados.

O BNU explica ainda, em relação ao serviço de aluguer de cofres, que os pertences devem ser recolhidos até ao dia 31 de Dezembro, sendo que as mensalidades serão reembolsadas. Os clientes irão também receber um vale oferta.