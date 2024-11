Wynn Macau | Fitch destaca redução da dívida

A Fitch Ratings considera que a concessionária de jogo Wynn Macau “fez um trabalho sólido na redução da dívida”, ao aproveitar a recuperação do mercado do jogo no pós-pandemia. A indicação surge no relatório mais recente da Fitch, assinado pelos analistas David Bussey e Kyle Morgan, e citado pelo portal GGR Asia.

A redução da dívida da concessionária também foi destacada pela empresa de serviços de investimento Lucror Analytics que apontou que no espaço de um ano a Wynn diminuiu a dívida em cerca de 5 por cento, para 6,4 mil milhões de dólares americanos.

No final de Setembro, a Wynn Macau anunciou ter chegado a um acordo com os credores para atrasar o prazo de devolução de um empréstimo de 1,5 mil milhões de dólares. O prazo do cumprimento foi adiado para Setembro de 2028. De acordo com a Lucror Analytics, face aos resultados da concessionária, é esperada uma redução da dívida gradual nos próximos anos.