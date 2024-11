Monte Fuji | Registada primeira queda de neve mais tardia em 130 anos

O icónico vulcão e pico mais alto do Japão, o monte Fuji, registou ontem a primeira queda de neve da estação, sendo o momento mais tardio do ano em 130 anos.

O cume do Fuji, com 3.776 metros e situado entre as prefeituras de Shizuoka e Yamanashi, a oeste de Tóquio, costuma mostrar as primeiras manchas brancas no início de Outubro. No entanto, as temperaturas extremamente quentes dos últimos meses fizeram com que não caísse neve até agora.

O tempo quente persistiu nas últimas semanas, com uma temperatura média no cume de 1,6º C durante o mês passado, a mais elevada para Outubro desde que se iniciaram os registos em 1932, e 3,6°C acima da média.

Em 2023, a primeira vez que se viu neve na montanha foi a 05 de Outubro, enquanto o antigo recorde de atraso deste fenómeno meteorológico no local foi estabelecido em 1955 e 2016, quando nevou a 26 de Outubro em ambos os anos.

O Japão viveu este ano o Verão mais quente de que há registo, com temperaturas superiores a 40°C nos dias mais extremos, entre Junho e Agosto.

Em Setembro, as temperaturas continuaram mais elevadas do que o habitual, com cerca de 1.500 zonas do país a registarem dias “extremamente quentes” acima dos 35°C. O monte Fuji é um dos marcos naturais ou culturais do Japão onde se começou recentemente a implementar medidas para travar o impacto do excesso de turismo.

A vista do monte coberto de neve é uma das maiores atracções do país ao longo de todo o ano, um pico que é visível da capital japonesa em dias claros e que também aparece com destaque em obras de arte japonesas.