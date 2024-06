Monte Fuji | Novas restrições a partir de hoje para controlar turismo

As visita ao Monte Fuiji, no Japão, vão ter novas restrições, como a aplicação de uma taxa, a partir de hoje, no início da temporada de Verão, para tentar controlar o excesso de turismo.

A partir da madrugada desta segunda-feira, os turistas que pretendam utilizar a trilha Yoshida vão ter de pagar uma taxa de 2.000 ienes, cerca de 11,60 euros. O limite máximo de acessos a este trilho é agora de 4.000 turistas por dia. O Monte Fuiji atrai, todos os verões, mais de 220.000 visitantes.

Para controlar este fluxo de migrantes e o respectivo impacto ambiental, as autoridades introduziram, pela primeira vez, um sistema de reservas ‘online’. Na semana passada, quatro pessoas morreram enquanto escalavam o Monte Fuiji.

Muitos turistas sobem o monte durante a noite para poderem ver o nascer do sol a partir do cume, que fica a 3.776 metros de altura. Alguns visitantes dormem nos trilhos, acendendo fogueiras para se aquecer, ou tentam completar o trajecto sem efectuarem pausas.