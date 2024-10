CPSP | Idosa de 80 anos detida por ficar com saco perdido

Uma mulher com 80 anos foi detida pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), depois de ter ficado com um saco que encontrou na rua e que tinha no interior uma carteira com dinheiro e outros objectos pessoais. O caso foi relatado ontem pelo CPSP. Os bens encontrados foram avaliados em 2 mil patacas.

As autoridades foram alertadas para o alegado crime a 18 de Outubro, quando um residente se queixou de ter perdido os bens no Toi San. O saco com os valores terá caído na rua quando estava a ser transportado num carrinho de compras. Quando se apercebeu de que tinha perdido os bens, o queixoso ainda voltou ao local, mas o saco já tinha desparecido.

A CPSP recorreu ao sistema de videovigilância da cidade e identificou a suspeita que foi detida a 21 de Outubro, perto das Portas do Cerco. Os bens foram recuperados na casa da detida e o caso encaminhado para o Ministério Público. A mulher está indiciada pelo crime de apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada, que prevê uma pena que pode chegar a um ano de prisão.