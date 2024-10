Taiwan | Duas pessoas proibidas de entrar em Macau

Duas pessoas de Taiwan estão proibidas de entrar em Macau, no Interior da China e em Hong Kong, por decisão do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado. Trata-se de Puma Shen, deputado do Partido Democrático Progressista de Taiwan, e Robert Tsao, empresário, a quem foram aplicadas sanções, bem como a organização “Academia Kuma”.

Segundo o porta-voz do Gabinete, Chen Binhua, as autoridades da China continental apontaram que a Academia Kuma tem apoio do Partido Democrático Progressista, dedicando-se a analisar questões como a independência de Taiwan face à China pela via da organização de palestras, cursos de formação, prática desportiva e actividades para as famílias.

Por sua vez, Puma Shen é o responsável pela organização, enquanto Robert Tsao disponibilizará apoios financeiros. Além das sanções e proibições de entrada, estes homens não podem cooperar com entidades ou indivíduos do Interior da China.