Ponte de Sai Van | Embelezamento vai custar mais de 48 milhões

O aspecto degradado do tabuleiro da Ponte de Sai Vai irá obrigar a trabalhos de embelezamento este mês, com a vista a preparar a estrutura para as celebrações do 75.º aniversário da implantação da República Popular da China e do 25.º aniversário do estabelecimento da RAEM.

Segundo informação publicada no website da Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), a obra deverá estar concluída em Setembro e irá custar cerca de 48,3 milhões de patacas. A fatia maior caberá à Companhia de Construção Cheong Kong, que apresentou a proposta mais barata no valor de 47,13 milhões de patacas, e 31 dias para executar os trabalhos. A Pengest Internacional – Planeamento Engenharia e Gestão irá fiscalizar as obras por cerca de 377 mil patacas, enquanto o controlo de qualidade ficará por conta do Laboratório de Engenharia Civil de Macau por quase 800 mil patacas.

A Ponte de Sai Van, a terceira ponte marítima entre a Península e a Taipa, entrou em funcionamento a 9 de Janeiro de 2005, contando com mais de 19 anos de uso. A DSOP refere a estrutura como “um dos marcos emblemáticos importantes de Macau” que, com o aumento do período de utilização e o número de veículos diários muito elevado, apresenta sinais de degradação.

Assim sendo, o tabuleiro será repavimentado “com recurso ao novo tipo do asfalto modificado PG100, altamente pegajoso e elástico”. A área de repavimentação é de cerca de 55 mil metros quadrados.