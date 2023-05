Ponte Sai Van | Choque em cadeia com cinco viaturas

Um acidente de viação ocorrido na madrugada de domingo, na ponte Sai Van, na direcção de Macau para a Taipa, causou um choque em cadeia que envolveu cinco viaturas, um autocarro e quatro táxis, e fez dez feridos.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, estiveram envolvidos no acidente um autocarro de turismo, que bateu na traseira de um dos quatro táxis, sem manter a devida distância de segurança entre veículos. Ficaram feridos o condutor do autocarro e alguns dos passageiros dos táxis que seguiam na estrada. Oito dos dez feridos necessitaram de tratamento hospitalar, segundo dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).