Viagens | Agência pede mais voos para destinos diversos no Japão

A agência de viagens EGL Tours defende que o território precisa de mais voos directos para o Japão, de forma a incentivar a recuperação económica do sector. Em declarações ao jornal Ou Mun, a gestora da empresa, Iong Ut Iong, lamentou o facto de Macau apenas ter voos directos para Tóquio e Osaka e avisou que a falta de ligações está a prejudicar o negócio.

Iong explicou que o sector está a perder clientes para Hong Kong, uma vez que os residentes acabam por ter de se deslocar à RAEHK para visitarem outros destinos no Japão. A gestora exemplificou que para este mês estão previstas cerca de 20 excursões que partem de Macau para Tóquio ou Osaka. Ao mesmo tempo, estão previstas outras 20 excursões que têm como destino o Japão, mas que tiveram de recorrer a serviços de agências de viagens de Hong Kong, através das inscrições feitas em Macau, por falta de ligações para o país nipónico.

Neste cenário, Iong revelou que o volume de negócios da empresa está a 70 por cento dos níveis pré-pandemia e argumentou que sem mais ligações áreas de Macau para outros destinos a recuperação dificilmente vai acelerar.

Além da lentidão na recuperação dos voos de Macau, em comparação com Hong Kong, Iong Ut Iong também se queixou do elevado número de voos cancelados no aeroporto está num nível muito elevado, o que pode prejudicar a imagem do aeroporto e a vontade das pessoas recorrerem às agências de viagens locais.

Em relação à subida do valor do iene japonês nos últimos dias, Iong Ut Iong explicou que o valor ainda é considerado baixo e que há muita procura no mercado. Porém, Iong também admitiu que a tendência é para os residentes viajaram individualmente, em vez de irem em excursões.