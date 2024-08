“Hush! | Novo festival de “Concertos na Praia” em Novembro

Está agendado para os dias 9 e 10 de Novembro, na praia de Hac-Sá, em Coloane, uma nova edição do popular festival de música “Hush! Concertos na Praia”, organizado pelo Instituto Cultural (IC). Neste sentido, estão a ser aceites propostas para a apresentação de músicos, bandas e projectos criativos que se possam apresentar no festival, vendendo produtos locais ou apresentando projectos de arte.

O IC declara, em comunicado, que até ao dia 15 deste mês serão aceites propostas, que visam “promover a cultura da música pop em Macau”, bem como apresentar, no que promete ser uma “maratona de música pop”, uma série de actividades relacionadas com “gastronomia criativa, recreação infantil e instalações artísticas”, sem esquecer o desporto ao ar livre. A ideia é criar um “festival de música multidisciplinar”.

No que diz respeito à música, o “Hush!” apresenta quatro secções, intituladas “Hot Wave”, “Upbeat Power”, “Music Chill” e “Hush! Kids”. Para participarem no evento, as canções de bandas e músicos devem ser originais em “pelo menos metade” de todo o repertório. Por sua vez, “as canções a interpretar na categoria ‘Hush! Kids’ podem não ser originais”.

Será ainda criado o “Projecto de Desenvolvimento Musical Temático”, permitindo às bandas, músicos e associações “mostrarem a sua criatividade na produção de espectáculos musicais temáticos únicos, proporcionando aos participantes uma experiência musical inédita”. O programa do “Hush!” deste ano conta ainda com o “Workshop de Música”, que tem a participação de instrutores a fim de transmitirem conhecimentos sobre a música pop.

O regulamento para a participação no “Hush!” está disponível no portal online do IC ou na página “Hush Full Music” na rede social Facebook.