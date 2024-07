Médio Oriente | Liga Árabe expressa preocupação com “guerra regional”

O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, manifestou-se ontem preocupado com a possibilidade de “uma guerra regional” no Médio Oriente, indica um comunicado da organização pan-árabe divulgada no Cairo.

A preocupação de Aboul Gheit foi avançada na sequência da morte de 12 crianças nos Montes Golã ocupados num ataque no sábado passado, num momento de maior tensão entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah.

“[Há a preocupação] com a possibilidade de os confrontos militares entre Israel e o Hezbollah libanês se alargarem e conduzirem o Médio Oriente a uma guerra regional”, lê-se no comunicado da Liga Árabe, que inclui 22 países de língua árabe.

O diplomata advertiu que “qualquer possível escalada constituirá uma ameaça à segurança e à estabilidade de toda a região”, ao mesmo tempo que denunciou “as ameaças israelitas ao Líbano”, depois de o Governo israelita ter repetido em várias ocasiões que está preparado para lançar ataques em grande escala no Líbano.

A este respeito, Aboul Gheit afirmou “total solidariedade” para com o Governo e as instituições libanesas, que não participam na troca de tiros entre Israel e o Hezbollah, iniciada a 8 de Outubro, um dia após o início da guerra na Faixa de Gaza.

As tensões entre as duas partes atingiram um nível sem precedentes desde o início das hostilidades, depois de 12 crianças terem sido mortas no sábado na cidade drusa de Majdal Shams, nos Montes Golã ocupados por Israel, quando um projéctil caiu num campo de futebol onde estavam a jogar.

O Hezbollah negou o envolvimento no ataque, enquanto Israel insiste em culpar o grupo aliado do Irão e prometeu responder com força, uma ameaça que fez soar o alarme no Líbano e levou várias embaixadas a aconselhar os seus cidadãos a evitarem viajar para o país mediterrânico.

O Governo libanês, por seu lado, também questionou se o Hezbollah terá lançado intencionalmente o ataque a Majdal Shams e apelou à realização de um inquérito independente para esclarecer o sucedido, um apelo a que a Liga Árabe se associou ontem.