Aeroporto | Passageiros no primeiro semestre quase duplicam

O Aeroporto Internacional de Macau (MIA) registou, entre Janeiro e Junho, mais de 3,73 milhões de passageiros, num aumento de 91 por cento face a igual período do ano passado.

O MIA indicou ainda ter lidado com mais de 29 mil movimentos de aeronaves, no primeiro semestre do ano, ou mais 72 por cento, em comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com um comunicado. “Em comparação com o mesmo período de 2019, o número de passageiros e de movimentos de aeronaves registou uma recuperação de cerca de 80 por cento”, notou. Os passageiros das rotas da China e de Taiwan representaram 46 e 17 por cento, respectivamente, do volume total de passageiros, enquanto os passageiros das rotas internacionais representaram os restantes 37 por cento, acrescentou.

O MIA “está a expandir activamente mais rotas internacionais”, tendo sido adicionadas três novas companhias aéreas para operar rotas para Macau em Julho, incluindo a Korean Air, com ligações a Seul, bem como a Firefly Airlines e a Batik Air, com voos para Tawau, na Malásia.