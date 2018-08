A Autoridade de Aviação Civil acaba de emitir um comunicado em que afirma que o Aeroporto Internacional de Macau “está afectado parcialmente”.

Até ao momento, foram adiados sete voos com partidas ou chegadas previstas, e cancelados um total de 26 voos com partidas ou chegadas previstas em Macau. Houve também alteração dos horários de oito voos. Um total de 415 passageiros encontram-se retidos no terminal de passageiros, sendo que cerca de 40 passageiros estão retidos na paragem de autocarros. Além disso, 70 passageiros retidos na paragem de táxi no aeroporto.

Neste momento (22h13), o tufão encontra-se a cerca de 100 quilómetros de Macau, prevendo-se que o sinal 8 se mantenha içado durante a noite. Entretanto, o Núcleo de Denúncias e Intervenção da Polícia Judiciária emitiu um comunicado onde aponta que está “a funcionar dentro da normalidade”. Foram destacados mais agentes e veículos para patrulhar o território, “para garantir a ordem pública e prevenir os crimes nesta altura”.

Artigo editado com informações actualizadas da Autoridade de Aviação Civil