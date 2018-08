Dois centros de abrigo – um em Macau e outro na Taipa – foram abertos na sequência do içar do sinal 8 de tempestade tropical devido à proximidade do “Bebinca”, informou o Instituto de Acção Social (IAS). As infra-estruturas em questão são o Centro de Abrigo de Tempestade Tropical da Ilha Verde (na Avenida do Conselheiro Borja) e a sucursal do Centro de Acção Social da Taipa e Coloane (na Rua do Regedor).

Os Serviços de Saúde também divulgaram os ajustes na programação da prestação de assistência médica enquanto estiver hasteado o sinal 8. O Centro Hospitalar Conde de São Januário (incluindo o Posto de Urgência das Ilhas) manterá os serviços de urgência, internamento e hemodiálise, com as autoridades a apelarem aos cidadãos para evitarem visitar pacientes internados durante o período de tufão, de modo a evitar acidentes no caminho. O acesso ao hospital público apenas pode ser feito pelo túnel do antigo Serviço de Emergência que liga ao Edifício de Serviço de Urgência, estando os restantes fechados.

O Centro de Saúde do Tap Seac, do Fai Chi Kei, da Areia Preta, da Ilha Verde, de São Lourenço, dos Jardins do Oceano, de Nossa Senhora do Carmo-Lago, bem como o Posto de Saúde em Coloane e o Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van vão estar abertos para prestação de Serviços de Urgência.

“Bebinca” | Útimo autocarro partiu às 20h30

Com o içar do sinal 8 de tempestade tropical devido à proximidade do tufão “Bebinca”, os autocarros públicos deixaram de circular, às 20h30 partiu a última carreira na península de Macau. Já a última ligação para a Taipa teve lugar às 20h10, enquanto a de Macau para Coloane ocorreu 20 minutos antes, informou a Protecção Civil, citando dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Já os serviços de rádio-táxi encontram-se suspensos desde as 18h30.

“Bebinca” |15 auto-silos encerraram às 20h30

Os 13 auto-silos públicos, localizados nas zonas baixas da cidade, encerraram às 20h30, indicou a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). A saber: o da Rua de Malaca, o da Alameda Carlos D’Assumpção, o da Praça Ferreira do Amaral, o do Edifício Cheng I, o do Parque Central da Taipa, o do Lido, o do Edifício Fai Tat, o do Centro de Ciência, o do Jardim das Artes, o do Jardim de Iao Hon, o da Rua da Tranquilidade, o do Pak Lok (Terminal Marítimo do Porto Exterior) e do Terminal Marítimo da Taipa. Outros dois vão ser encerrados pela mesma hora: o do Complexo Municipal do Mercado de São Lourenço e do Novo Mercado Abastecedor, ambos sob a gestão do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

O “Bebinca”, que levou ao içar do sinal 8 de tempestade tropical, localizava-se, pelas 21h, a cerca de 100 quilómetros a sul de Macau, aproximando gradualmente do território. Segundo os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), as previsões apontam para um intensificar do vento, com as autoridades a antecipar nesta altura que o sinal 8 de tempestade tropical se mantenha em vigor durante a noite.

“Bebinca” | Aberto tabuleiro inferior da Ponte Sai Van, pontes fecharam às 20h55

Foi aberto ao trânsito às 20h25 o tabuleiro inferior da Ponte Sai Van, a única ligação entre Macau e a Taipa, após o encerramento ao trânsito das pontes Nobre de Carvalho, Amizade, Flor de Lótus e Sai Van, a partir das 20h55.

“Bebinca” | Ligações marítimas suspensas e voos cancelados

Todas as ligações marítimas de e para Macau encontram-se suspensas na sequência do hastear do sinal 8 de tempestade tropical às 19h30. Pelo menos uma dezena de voos com partida e chegada de Macau previstos para esta noite também foram cancelados, de acordo com as informações disponíveis no ‘site’ do Aeroporto Internacional de Macau pelas 20h30.