DSAL | Feiras de emprego com 190 vagas em Agosto

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) irá organizar três sessões de feiras de emprego, disponibilizando um total de 190 vagas, nos dias 2 e 6 de Agosto, para os sectores da hotelaria, aviação, segurança e limpeza.

Segundo um comunicado divulgado ontem pela DSAL, as inscrições para as três sessões abrem hoje e os interessados podem inscrever-se no website da DSAL até ao meio-dia de 1 de Agosto.

A primeira sessão está marcada para a manhã de 2 de Agosto, daqui a uma semana, com a oferta de 109 vagas para o sector da aviação para os cargos de agente de segurança do aeroporto. Na parte da tarde, será a vez do sector da segurança e limpeza, com a oferta de 62 vagas, para supervisor da secção de limpeza, chefe de guarda de segurança, guarda de segurança, empregado de limpeza e jardineiro. As duas sessões vão decorrer no Edifício da FAOM, na Rua da Ribeira do Patane nº 2-6.

No dia 6 de Agosto, de manhã e à tarde, será a vez do sector da hotelaria, numa sessão que disponibiliza 19 vagas para chefe do serviço de atendimento ao VIP, agente de atendimento ao cliente do Resort, assistente de recepção, agente de serviços de marketing por telefone, recepcionista e alfaiate de uniforme. Estas sessões vão decorrer no Hotel Grand Lisboa Palace.