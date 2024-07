Festival | Companhia portuguesa “WeTumTum” apresenta “Crassh_Duo Circus”

Este fim-de-semana é apresentado o espectáculo “Crassh_Duo Circus”, da companhia portuguesa “WeTumTum”, integrado no primeiro Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau. David Valente e David Calhau, que compõem o dueto, falam de um espectáculo que começou a ser delineado ainda na escola

O espectáculo de teatro acrobático de percussão “Crassh Duo_Circus” tem assinatura da companhia portuguesa “WeTumTum” e decorre entre hoje e domingo no “Estúdio I” do Centro Cultural de Macau. Trata-se de um espectáculo integrado na primeira edição do Festival Internacional de Artes para Crianças de Macau.

O HM conversou com os dois artistas que compõem este dueto, David Valente e David Calhau, que estão na “WeTumTum” desde o começo. Sendo esta uma companhia de espectáculos pensados para um grupo infantil e juvenil, juntamente com as respectivas famílias, a verdade é que só se formou depois do sucesso registado com o “Crassh”.

“Trata-se de um projecto que surge em 2005 dentro da sala de aula, éramos todos miúdos com cerca de 11 a 12 anos”, começa por explicar David Valente, responsável pela direcção de projecto, criativo, músico e formador.

“Começámos [David Valente e David Calhau] por tocar juntos nessa altura com um colega [Bruno Estima] que, na altura, era nosso professor e tinha umas ideias ‘fora da caixa’ e queria motivar os alunos a tocar. Eram levados para a sala de aula objectos do quotidiano, tudo o que não fossem instrumentos musicais, e foi assim que surgiu o ‘Crassh'”.

Por incentivo de amigos e familiares, começou a ponderar-se transformar um projecto escolar em algo mais a sério, com outra dimensão, fora do Conservatório onde estudavam. “Tentámos arranjar sítios para tocar. Acabámos por criar impacto em muitas pessoas e depois já com 17 ou 18 anos o projecto continuou connosco. Começámos com 13 pessoas, depois houve uma selecção natural, devido aos percursos de cada um. Temos colegas que passaram pelo projecto e que hoje têm outras profissões”, recorda David Valente.

O espectáculo “Crassh” tem vários formatos, que passam por actividades com bebés, na rua, com cinco “performers”, e ainda o formato para palco, que é o “Crassh_Duo Circus” que vem a Macau.

“É uma viagem de dois personagens que mistura muito a música feita a partir de instrumentos não convencionais, com objectos não convencionais, como tubos, vassouras, caixas de cartão, panelas. Alia à música feita com estes objectos a vertente de circo, com malabarismos e equilibrismos, o teatro físico e a comédia”, destaca David Valente.

Este é o culminar de um trabalho feito ao longo dos últimos anos. “Todas estas disciplinas têm sido trabalhadas por nós ao longo destes anos, apesar da nossa formação académica ser em música. Os restantes espectáculos feitos pela nossa companhia têm também um pouco deste ADN, de misturar a música, que tem o papel basilar, mas juntar o teatro, o circo, a comédia e a dança em alguns casos.”

Oportunidade a Oriente

David Calhau, mais virado para as áreas de gestão financeira e produção executiva, mas também artista integrante do duo, frisa que no “Crassh_Duo Circus” o público de Macau será convidado a envolver-se no espectáculo.

Actuar em Macau pela primeira vez, ainda para mais num festival que tem este Verão a sua primeira edição, constitui uma oportunidade para a companhia sediada em Oliveira do Bairro.

“Macau, pela sua diferença cultural, vai ser uma oportunidade única e estamos bastante entusiasmados. É bom fazer parte de um primeiro projecto como este”, frisou David Valente.

O espectáculo terá uma duração de cerca de 50 minutos e a ideia é mesmo mostrar “dois artistas caprichosos que estão prestes a revelar-lhe o seu segredo deliciosamente barulhento”, conforme descreve o Instituto Cultural na sinopse do espectáculo.

“Crassh_DuoCircus” apresenta uma “criatividade desinibida”, com o dueto de artistas a despertar “miraculosamente o potencial melodioso contido em objectos do quotidiano surpreendentemente afinados – baldes, panelas de aço inoxidável, copos, frigideiras e bolas são engenhosamente reconfigurados como percussão improvisada. Até incorporam os seus próprios corpos, não poupando sequer uma maçã meio comida”.

David Valente e David Calhau não vão limitar-se a fazer barulho, “canalizando as suas criações heterogéneas em pura magia de percussão”.

“Melodias melodiosas e ritmos intrincados saem dos seus ‘instrumentos’ improvisados, acompanhado por acrobacias e proezas inspiradoras de rodopios, malabarismos e equilíbrios. O seu desempenho apresenta uma mistura perfeita de palhaçadas cómicas e habilidades extraordinárias, fazendo com que o público prenda a respiração num momento e rebente em gargalhadas no momento seguinte.”

A companhia “WeTumTum” já recebeu diversos prémios, como o Prémio do Público do Teatro Castilla-Leon em 2013 e o Prémio de Melhor Espectáculo ao Vivo no Festival de Artes Ibéricas em 2020.