Japão | Segurança e clima no Fórum das Ilhas do Pacífico

O Japão recebeu ontem os líderes das ilhas do Pacífico para uma cimeira de três dias dedicada a questões que vão desde a subida do nível do mar até à segurança.

Tóquio deverá prometer assistência às ilhas numa série de domínios, desde a segurança marítima e os cuidados de saúde à educação e à adaptação aos riscos climáticos, mas também está a tentar tranquilizar os vizinhos do Pacífico sobre a descarga de águas residuais tratadas da central de Fukushima, indicou o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi, sobre uma questão que preocupa os países-membros do Fórum das Ilhas do Pacífico.

Com o apoio dos Estados Unidos, o Japão intensificou a cooperação em matéria de defesa nesta região do Pacífico muito disputada, onde a China também oferece assistência em matéria de segurança e de infraestruturas.

Em 2022, Pequim assinou um pacto de segurança, mantido em segredo durante algum tempo, com as Ilhas Salomão.

No final da 10.ª Cimeira Trienal de Líderes das Ilhas do Pacífico, na quinta-feira, Tóquio e dos 18 membros do Fórum das Ilhas do Pacífico, incluindo a Nova Caledónia e a Polinésia Francesa deverão apresentar uma declaração conjunta.