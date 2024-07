FM | Candidaturas a planos de apoio a projectos académicos este mês

A Fundação Macau (FM) vai criar no próximo ano três modelos de apoio financeiro para projectos académicos, actividades comunitárias e intercâmbios, cujas candidaturas começam a 15 de Julho. Segue-se ainda um plano de apoio destinado a actividades comunitárias, nomeadamente a realização de palestras, acções de formação, exposições ou workshops, entre outros, com ligação aos bairros de Macau. Haverá ainda um plano de apoio financeiro para a realização de acções de intercâmbio com o interior da China, Hong Kong, Taiwan e outros países e regiões.

Segundo um comunicado da FM, o dinheiro será atribuído mediante a apresentação, por parte dos candidatos, de um projecto planeado com “qualidade e rigor”, sendo que este deve trazer “benefícios para a sociedade”. Além disso, deve existir “razoabilidade do orçamento”, além de que a entidade concorrente deve ter “capacidade e experiência”, entre outros critérios.

No próximo dia 11 de Julho irá decorrer, no Centro de Ciência, uma sessão de esclarecimento para que os interessados conheçam o processo de candidatura e inscrições. A sessão começa às 16h30.