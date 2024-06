Índia | Seis mortes em inundações e deslizamento de terras

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de inundações e deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas numa região remota do nordeste da Índia, disseram sexta-feira as autoridades locais à agência noticiosa AFP.

Cinco pessoas estão também desaparecidas em Sikkim, um estado no sopé dos Himalaias que faz fronteira com a China e é popular entre os turistas indianos.

“O nível da água no rio Teesta subiu muito acima do nível de perigo na manhã de quinta-feira, causando sérios danos nas estradas e perturbando o trânsito”, disse à agência France-Presse Gopinath Raha, um alto funcionário do governo estadual.

As zonas do norte de Sikkim ficaram “isoladas do resto do país”, disse à AFP Sonam Dichu, um agente da polícia do distrito de Mangan. “Muitas casas foram arrastadas”, acrescentou.

A agência estatal de gestão de catástrofes disse que estão em curso operações de socorro, embora atrasadas pelos danos causados também nas redes de telecomunicações.

O governo regional de Sikkim está a trabalhar “para prestar todo o apoio possível às vítimas e às famílias afectadas”, disse o ministro-chefe do estado, Prem Singh Tamang.

No ano passado, inundações repentinas ao longo do mesmo rio, provocadas pela rebentação de um lago glaciar, causaram danos consideráveis em estradas e pontes em Sikkim.

O norte da Índia tem sofrido várias ondas de calor sucessivas desde o final de Abril, prevendo-se que a vaga de calor continue por mais alguns dias na capital Nova Deli e noutras grandes cidades.

A cidade de Prayagraj, no estado de Uttar Pradesh, registou uma temperatura máxima de 47,1 graus, informou quarta-feira o Departamento Meteorológico Indiano.

No mesmo dia, o serviço alertou para uma “elevada probabilidade” de novas vagas de calor nos Estados de Bihar, Jharkhand e Uttar Pradesh. “As pessoas vulneráveis devem ser extremamente cautelosas”, advertiu em comunicado.