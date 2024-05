Ponte HKZM | Mais de dez milhões fizeram travessia desde Janeiro

Dados oficiais revelam que a circulação na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau tem vindo a crescer, apesar das burocracias para se conseguir viajar de carro. Desde Janeiro deste ano que já passaram pela travessia mais de dez milhões de pessoas, um número 1,2 vezes superior em termos anuais.

Deste número, seis milhões de pessoas, ou seja, 60 por cento, foram visitantes de Macau e Hong Kong que usaram o posto fronteiriço da ponte. Os visitantes do interior da China atingiram a fasquia de quase dois milhões, um aumento de 1,3 vezes face a igual período do ano passado. Pelo contrário, a ponte continua a não atrair muitos estrangeiros, embora se tenha registado o maior crescimento neste segmento: 4,1 vezes. No total, passaram na ponte 158 mil estrangeiros. Os turistas que passaram na ponte foram 600, mais três vezes do que no ano passado.