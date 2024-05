Talentos | Académico fala do pouco impacto do programa de quadros

Wang Chunming, director do Gabinete de Apoio à Investigação e de Transferência de Conhecimento da Universidade de Macau (UM), defendeu que o programa de captação de quadros qualificados para os novos sectores económicos que o Governo pretende desenvolver terá pouco ou nenhum impacto no mercado laboral das chamadas indústrias mais tradicionais, como é o caso do jogo, turismo, restauração, retalho ou hotelaria.

Num artigo de opinião publicado no jornal Ou Mun, o académico defendeu que Macau já tem legislação de base para trazer quadros qualificados para Macau, o que é necessário é fazer com que os licenciados pelo ensino superior local permaneçam no território.

Wang Chunming disse que nos últimos anos tanto a UM como a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau têm formado quadros nas áreas da biomedicina, finanças digitais, tradução e interpretação de chinês-português e português-chinês ou medicina tradicional chinesa, com graus de ensino que vão desde a licenciatura ao doutoramento.

Tal implica uma formação que pode ir dos quatro aos dez anos, porém, Wang Chunming lamenta que estes alunos tenham de sair de Macau por serem não residentes, numa altura em que as autoridades pretendem desenvolver novos sectores de actividade económica.