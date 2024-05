Hengqin | Turismo espera 200 mil pessoas em excursões

Andy Wu, presidente da Associação da Indústria Turística de Macau, acredita que o plano financeiro de apoio à realização de excursões em Hengqin poderá atrair cerca de 200 mil pessoas. O responsável diz que os roteiros devem arrancar em meados do próximo mês, esperando-se uma dezena de passeios diários

As expectativas do sector turístico são muitas com o anúncio do plano de apoios financeiros para a realização de excursões a Hengqin. Segundo o jornal Ou Mun, Andy Wu, presidente da Associação de Indústria Turística de Macau, disse esperar uma adesão de cerca de 200 mil pessoas. As excursões a arrancar já em meados de Junho. Espera-se a realização de cerca de dez passeios diários, frisou.

O plano de apoio financeiro, anunciado pela Fundação Macau (FM) e destinado apenas aos residentes, destina-se, segundo Andy Wu, a que os locais possam conhecer os modos de vida, cultura e desenvolvimento da ilha de Hengqin, sendo também uma forma de incentivar a criação de negócios na área do turismo entre os dois territórios.

Tendo em conta que as excursões são desenhadas por nove agências de viagem recomendadas pelas associações do sector, Andy Wu disse esperar que os roteiros possam corresponder à procura por residentes de diferentes faixas etárias e com diferentes formas de fazer turismo.

O responsável frisou que cada excursão pode ter até 40 pessoas, a fim de garantir a qualidade da viagem sem excesso de participantes. Contudo, Andy Wu confessou estar preocupado com a capacidade do sector da restauração de Hengqin, por não existirem ainda restaurantes de grande dimensão para acolher muitos turistas.

Não basta ter licença

Perante o anúncio do plano de apoio financeiro, Andy Wu declarou que o sector do turismo tem vindo a comunicar com a FM sobre a logística com os guias turísticos nas excursões.

“Não basta simplesmente levar os guias de Macau para o outro lado”, destacou. Isto porque, segundo explicou o dirigente associativo, os guias turísticos devem estar agenciados por empresas de Hengqin para coordenar viagens, não sendo suficiente a licença que já possuem para trabalhar do outro lado da fronteira.

Numa altura em que os guias com licença para trabalhar em Hengqin estão a renovar os documentos, Andy Wu lembrou a facilidade do processo, com a possibilidade de os profissionais realizarem exames online. Assim, este acredita que a maioria dos guias vai optar por renovar a autorização de trabalho em Hengqin. Actualmente, existem cerca de 450 guias turísticos em Macau com condições para trabalhar em Hengqin.