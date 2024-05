Prémios Deignan | Arrancaram candidaturas para 2ª edição

A organização dos Prémios Deignan, destinados a premiar as melhores pequenas e médias empresas (PME) de Macau e Hong Kong com acções de empreendedorismo responsável, aceita desde segunda-feira candidaturas para a segunda edição dos prémios. Só em Novembro é que serão conhecidas as PME finalistas. Segundo um comunicado da organização, os prémios pretendem “apoiar e encorajar as PME que desenvolvem negócios e que abraçam valores positivos”, além de aumentar “a influência destas empresas na comunidade”.

Estes prémios são organizados pela Wofoo Social Enterprise, Instituto Ricci de Macau e pela Universidade de São José. A segunda edição conta com o apoio de mais de 25 organizações industriais, comerciais e académicas de ambas as regiões, tendo como tema “Filantropia Empresarial – Partilhar Valores, Determinação e Compaixão”.

A mesma nota dá conta de que as PME candidatas nesta segunda edição serão avaliadas tendo em conta seis critérios, nomeadamente “o respeito pela dignidade humana, a justiça, o ambiente, o apoio aos desfavorecidos, a ética empresarial, bem como o espírito empreendedor” de quem faz a empresa. Serão escolhidas três PME de Macau e Hong Kong que se destaquem nestes domínios, podendo concorrer as empresas que tenham menos de 100 pessoas nos seus quadros. Os finalistas escolhidos em Novembro têm de apresentar provas adicionais do trabalho empresarial realizado, sendo depois escolhido o vencedor, num prémio a entregar em Março do próximo ano.