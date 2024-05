Jogo | Citigroup revê em alta estimativas das receitas dos casinos

Os analistas do Citigroup acreditam que as receitas do jogo deste mês serão melhores do que inicialmente esperado. Como tal, acrescentaram 500 milhões de patacas às estimativas iniciais

O Citigroup fez uma revisão em alta das receitas brutas do jogo e indica que em Maio os casinos deverão encaixar cerca de 20,5 mil milhões de patacas. Segundo o relatório mais recente do banco de investimento, a alteração representa uma diferença de 500 milhões de patacas, face à estimativa inicial.

No caso das receitas brutas do jogo ficarem pelos 20,5 mil milhões de patacas, o analista George Choi indica que a indústria vai atingir 79 por cento dos níveis de 2019 para o mês de Maio, quando se viveu o último ano antes dos efeitos da pandemia.

De acordo com os dados partilhados pelo banco de investimento, que cita fontes da indústria, nos primeiros 19 dias do mês as receitas terão ficado muito próximas dos 13,4 mil milhões de patacas.

“Na semana passada, a taxa de receitas diárias implícita foi de aproximadamente 686 milhões de patacas, cerca de 19 por cento mais elevada do que na semana anterior, quando o registo foi de aproximadamente 579 milhões de patacas por dia. Acreditamos que a melhoria da taxa receita diária se deveu principalmente ao aumento do turismo”, escreveu Choi, de acordo com um relatório citado pelo portal GGR Asia.

Em relação aos visitantes, o Citigroup acredita que as receitas do jogo também estão a beneficiar da organização de grandes espectáculos e ainda da oferta de um novo tipo de aposta paralela ao jogo bacará: “Os concertos do grupo de Cantopop Mirror [que teve lugar na Galaxy Arena de 16 a 19 de Maio] e a recente introdução das apostas paralelas ‘grande e pequeno 6’ pela Sands e pela Galaxy provavelmente também contribuíram [para o aumento das receitas]”, foi explicado.

Novas apostas

As apostas paralelas ‘grande e pequeno 6’ são uma variante das apostas ‘Sortudo 6’ que podem ser feitas nas mesas de bacará, o jogo mais popular no território e responsável pela maioria das receitas dos casinos. O lançamento deste novo tipo de variante foi noticiado no início do mês pelo portal GGR Asia, que na altura avançou que esta variante de apostas estava disponível nos casinos das duas concessionárias de jogo.

Com receitas acumuladas de cerca de 13,4 mil milhões de patacas até ao dia 19, o Citigroup prevê que o montante médio diário encaixado pelos casinos até ao final do mês seja de 592 milhões de patacas. A revisão em alta das receitas para este mês foi justificada com o maior volume de apostas tanto no segmento dos grandes apostadores como no jogo de massas em comparação com Abril.

Segundo as estimativas mais recentes, o volume do jogo VIP mostra um crescimento entre 15 a 18 por cento face a Abril, e no segmento de massas o crescimento é de 13 a 15 por cento.