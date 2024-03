Ponte HKZM | Aberta renovação de quotas de 2021

Desde ontem que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou que está aberto o período para a renovação da quota regular para circulação de veículos entre Macau e Hong Kong na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (HKZM). O anúncio foi feito ontem em comunicado, e o processo de renovação visa as licenças emitidas em 2021, que poderão ser renovadas pelo período de três anos.

A renovação tem de ser feita nos 90 dias anteriores à caducidade da licença sendo necessário efectuar um pagamento de 1.000 patacas. No caso de a renovação ser recusada, as 1.000 patacas não são reembolsáveis. O procedimento da renovação é feito online, através do portal ou da aplicação da DSAT. No caso de os detentores das quotas optarem pela não renovação, a “quota será cancelada e redistribuída após o termo do seu prazo de validade”. O mesmo acontece se o pedido não for acompanhado pelo pagamento das 1.000 patacas.