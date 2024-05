Portas do Cerco | Leong Hong Sai critica cheias no terminal

Leong Hong Sai considera que a fuga de água que afectou o Terminal Rodoviário Subterrâneo nas Portas do Cerco, a 4 de Maio, afectou a imagem turística de Macau e transmitiu uma falsa ideia de insegurança.

“Apesar de não ter afectado o funcionamento dos serviços de autocarros e o embarque e desembarque de passageiros, afectou negativamente a imagem de Macau como destino turístico, tendo-se mesmo tornado a primeira impressão de Macau para muitos turistas”, afirma o deputado dos Moradores, numa interpelação escrita.

Leong defende igualmente que a prioridade no serviço de autocarros público tem sido sempre a segurança, porém, este tipo de incidentes contraria esse esforço. Por isso, apelou ao Executivo para melhorar a segurança das obras realizadas na rede de transportes públicos e resolver outros problemas, relacionados com a segurança pública.

“A elevada taxa de defeitos das infra-estruturas de transportes e das instalações auxiliares de Macau não só mancha a imagem de Macau como destino turístico, mas também constitui um problema de segurança pública que requer melhorias urgentes”, acrescentou.

No que diz respeito à rede de autocarros, Leong Hong Sai criticou também a distribuição actual e revelou ter recebido várias queixas dos residentes, pelo facto do autocarro número H3 ser o único que se dirige ao Hospital das Ilhas, através de Seac Pai Van. Além do número ser considerado insuficiente, Leong apontou que uma das queixas passa pelo facto de o serviço ser suspenso às 21h30, como se a população não tivesse necessidade de recorrer ao hospital depois disso.