Clima | Pedida preparação para situações extremas

Depois de no final de Abril ter caído granizo em Macau, o deputado Ngan Iek Hang considera que o território está cada vez mais exposto ao que diz serem “condições meteorológicas extremas” e pretende saber como é que o Governo vai reagir à nova realidade.

“O Governo tem continuado a melhorar o quadro da protecção civil e a optimizar o trabalho da protecção civil”, começou por realçar numa interpelação escrita. “No entanto, com a ocorrência frequente de condições meteorológicas extremas em Macau nos últimos anos, é necessário reforçar os nossos esforços nos domínios da previsão de condições meteorológicas extremas, da melhoria da capacidade de resistência das nossas infra-estruturas, bem como da publicidade e educação”, acrescentou.

Afirmando que o granizo mostra que as chuvas atingiram um ponto que não é comparável com qualquer outra altura nos últimos 10 anos, Ngan Iek Hang questiona como é que o Governo vai melhorar o sistema de alerta para este tipo de fenómenos e os mecanismos de resposta.

Além da necessidade de introduzir melhorias no mecanismo actual, Ngan defende que deve haver um aumento da cooperação com as regiões vizinhas, embora sem indicar como esta cooperação poderia melhorar a resposta local e em que moldes tal seria feita.

Por outro lado, Ngan Iek Hang alerta que uma boa forma de lidar com as chuvas extremas é garantir que os sistemas de escoação de água funcionam sem bloqueios. “De que modo tenciona a Administração acelerar a inspecção dos sistemas de drenagem das infra-estruturas públicas de Macau?”, questionou.