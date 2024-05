Habitação | Rendas subiram 2,1% no primeiro trimestre

No primeiro trimestre deste ano, a renda média por metro quadrado de fracções autónomas habitacionais de Macau foi de 133 patacas, valor que representa uma subida de 2,1 por cento em termos anuais.

De entre as zonas com mais contratos de arrendamento declarados, a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) destacou o aumento das zonas da Rua da Barca, NAPE e aterros da Baía da Praia Grande e aterros da Areia Preta, onde as rendas subiram 6,1, 5,8 e 5,5 por cento, respectivamente face ao primeiro trimestre do ano passado.

Por outro lado, a renda média em habitações na zona de Areia Preta e Iao Hon e na zona Barra e Manduco, diminuíram 2,5 e 1,5 por cento, respectivamente, face ao período homólogo. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, a renda média por metro quadrado de fracções autónomas habitacionais de Macau subiu 0,7 por cento.

A DSEC revelou que no segmento de arrendamento para propósitos comerciais, as rendes do primeiro trimestre do ano subiram 2,3 por cento face ao mesmo período de 2023. Analisando por zonas, as rendas médias da “Baixa de Macau” (700 Patacas), da “Horta e Costa e Ouvidor Arriaga” (514 Patacas) e dos “NAPE e Aterros da Baía da Praia Grande” (618 Patacas) aumentaram 12,6, 2,5 e 1,9 por cento, respectivamente, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Porém, a DSEC revela descidas anuais das rendas médias de lojas na zona da Barca (-2,9 por cento), Novos Aterros da Areia Preta (-2,8 por cento) e Areia Preta e Iao Hon (-1,4 por cento).

Já as rendas médias por metro quadrado das fracções destinadas a escritórios fixou-se em 300 patacas, menos 2,5 por cento, em termos anuais, enquanto a renda média para fracções industriais subiu 1,2 por cento para 124 patacas por metro quadrado.