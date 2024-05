DSEDJ | Cerca de 3000 alunos aprendem português desde a infância

A Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ) afirma haver cerca de 3.000 alunos a aprenderem português desde a infância. A revelação foi feita por Choi Man Chi, chefe do Departamento do Ensino Não Superior da DSEDJ, no programa Fórum Macau do canal chinês da Rádio Macau.

Segundo o organismo, o objectivo é reforçar a aposta no português, para que o ensino da língua esteja disponível em todas as escolas públicas. Choi recordou que no ano passado foi lançado o programa de iniciação de aprendizagem da língua portuguesa, com a duração de quatro anos, com vista a melhorar a capacidade de tradução dos estudantes.

Sobre a tendência no ensino da língua, Choi Man Chi respondeu que o Governo procura ajustar-se às tendências, como aconteceu no passado, quando aumentou a oferta de quadros qualificados a nível da tradução e no direito, onde havia uma maior procura por bilingues.

Por outro lado, confrontado com a possibilidade da Inteligência Artificial substituir os tradutores, Choi indicou que essa vai ser uma área de maior formação local, assim como a farmácia, economia, bioengenharia, ciência de dados, entre outras.

Por seu turno, a presidente da Associação de Estudantes Luso-Macaense, Well Lai, defendeu que a inteligência artificial na tradução é uma ferramenta para os tradutores. Well apontou também que os documentos oficiais não podem depender totalmente da inteligência artificial.