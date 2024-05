UNESCO | “Festa Internacional das Cidades da Gastronomia” acontece em Macau

Macau vai acolher, este ano, a primeira edição da Festa Internacional das Cidades de Gastronomia em conjugação com o 25.º aniversário de transferência da administração portuguesa de Macau para a China. O evento irá reunir “várias Cidades Criativas de Gastronomia de diferentes partes do mundo, mostrando a diversidade da cultura gastronómica mundial e os encantos do ‘turismo+gastronomia’ de Macau”, destaca a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em comunicado.

A DST participou, no último fim-de-semana de 10 a 12 de Maio, na primeira conferência anual de Cidades Criativas da UNESCO em Gastronomia, que teve lugar em Phuket, na Tailândia, onde foram discutidos os mais recentes dossiers sobre o desenvolvimento das diversas gastronomias locais como património cultural.

A actual Rede de Cidades Criativas da UNESCO inclui 56 localizações, abrangendo sete áreas criativas: artesanato e arte popular, artes multimédia, cinema, design, gastronomia, literatura e música. Das 56 cidades, seis são da China, nomeadamente Chengdu, Shunde, Macau, Yangzhou, Huai’an e Chaozhou, sendo actualmente o país com maior número de Cidades Criativas de Gastronomia.