Casinos | Detido por enganar jogador que ganhou 235 mil renminbis

Um homem que fazia troca ilegal de dinheiro foi preso no último domingo por burlar um jogador que tinha ganho de 235 mil renminbis num casino de Macau que queria transferir o dinheiro para a sua conta bancária na China e que acabou por nunca receber o dinheiro.

Segundo o jornal Ou Mun, que cita informações da Polícia Judiciária (PJ), a vítima conheceu o suspeito de burla através de um chat de conversação, tendo o detido enviado uma imagem comprovativa da sua identidade.

Na mesma conversa, o suspeito convenceu o homem a trocar consigo os 235 mil renminbis, os quais seriam depois enviados para a sua conta bancária. Porém, dias depois, a alegada vítima foi informada pelo seu banco de que o dinheiro foi congelado por se suspeitar estar ligado a um caso de burla telefónica.

Aí o homem suspeitou que a transferência tinha sido feita com o objectivo de branqueamento de capitais. A PJ descobriu posteriormente que a fotografia enviada pelo suspeito havia sido editada, tendo descoberto no mesmo telemóvel outra fotografia falsa que serviria para comprovar a identidade junto de outras potenciais vítimas. O caso foi encaminhado para o Ministério Público para mais investigação, estando o detido suspeito da prática dos crimes de burla com valor consideravelmente elevado, branqueamento de capitais e falsificação informática.