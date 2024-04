25 de Abril | Associação “Somos!” traz Pedro Jóia e José Salgueiro a Macau

A “Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa” vai celebrar os 50 anos do 25 de Abril com um concerto comemorativo. No dia 13 de Abril, os músicos Pedro Jóia e José Salgueiro apresentam o espectáculo “Zeca” no Teatro D. Pedro V

O Teatro D. Pedro V recebe no dia 13 de Abril um concerto comemorativo do 25 de Abril de 1974, a revolução portuguesa cujo 50º aniversário se celebra este ano. “Zeca”, nome do espectáculo promovido pela “Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa” (Somos – ACLP), junta em palco o guitarrista Pedro Jóia e o percussionista José Salgueiro, dois instrumentistas de topo do panorama musical português.

Segundo um comunicado da “Somos!”, “Zeca” pretende ir “além da força do repertório de Zeca Afonso, com reinterpretações de versões instrumentais de parte da melhor música portuguesa produzida no último meio século”.

O músico José Afonso, que ficou conhecido na história da música portuguesa como Zeca Afonso, é tido como “uma das figuras incontornáveis da história artística e do processo revolucionário português”. A organização do evento indica que no espectáculo “vai ressoar grande parte da sua obra”, nomeadamente o disco “Zeca”, onde Pedro Jóia transformou canções do músico de intervenção em versões instrumentais.

O repertório do concerto irá incluir ainda a interpretação de temas de outros músicos portugueses, nomeadamente Carlos Paredes, compositor e mestre de guitarra portuguesa, ou ainda algumas músicas originais compostas por Pedro Jóia, registadas em oito discos ao longo dos últimos vinte cinco anos de carreira.

Destaque ainda para a presença do instrumentista Fang Teng, da Orquestra Chinesa de Macau. O músico convidado irá interpretar obras emblemáticas da música portuguesa, “fortalecendo, desta forma, laços que unem os nossos povos há séculos e criando um momento de perfeito vínculo musical e cultural”.

Um disco nos palcos

Lançado em Maio de 2020, “Zeca” obteve bastante sucesso nas tabelas de vendas em Portugal e já percorreu vários palcos, dentro e fora do país, chegando agora a Macau. O disco desperta “uma ampla gama de emoções apenas com a linguagem poética dos instrumentos em palco e a evocação de reminiscências e íntimas reflexões”, aponta a “Somos!”.

A “Somos!” descreve ainda que Fang Teng “pontuará as notas da música portuguesa com a capacidade dramática e melancólica do erhu, um instrumento tradicional chinês de duas cordas tocado com um arco. Um apontamento que promete encantar e comover a audiência”. O espectáculo começa às 21h e os bilhetes custam 200 patacas.

Pedro Jóia fez estudos em guitarra clássica no Conservatório Nacional, além de ter estudado guitarra flamenca. Em 2008, recebeu o Prémio Carlos Paredes com o álbum “À Espera de Armandinho” e recebe a mesma distinção em 2020 com “Zeca”.

No caso de José Salgueiro, a carreira na música tem-se pautado pela bateria e percussão. Estudou na Academia dos Amadores de Música, Conservatório Nacional, Hot Clube de Portugal e no Taller de Músics, em Barcelona. A sua actividade musical passou por concertos, gravações de discos e espectáculos de televisão com vários artistas nacionais. Em 2017 lançou o seu primeiro trabalho a solo, intitulado “Transporte Colectivo”.

Fang Teng terminou em 2015 o curso no Conservatório de Macau e foi admitido no Conservatório Central de Música. Foi professor de erhu na Escola de Educação Contínua do Conservatório Central de Música, músico convidado da Orquestra Chinesa de Macau, e actualmente é professor desse instrumento tradicional na Escola Secundária Hou Kong de Macau.