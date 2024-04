Fotografo chinês distinguido no World Press Photo

Wang Naigong, fotógrafo chinês, é um dos distinguidos da edição deste ano do World Press Photo (WPP), iniciativa internacional que premeia as melhores fotografias tiradas no ano passado, em várias categorias. Wang Naigong venceu a categoria “Projecto a Longo Prazo”, que regista o papel de uma família chinesa na luta de uma mãe contra o cancro.

Em termos gerais, a edição deste ano do WPP, cujos prémios foram conhecidos na quarta-feira, tem imagens que destacam tragédias da guerra, migrações e questões relacionadas com o clima, sendo estes os grandes temas dos vencedores a nível regional.

Os 24 projectos vencedores e seis menções honrosas – correspondentes a 33 profissionais de fotojornalismo — estão distribuídos por quatro categorias: “Individuais”, “Reportagem fotográfica”, “Projectos de longo prazo” e “Formato aberto”, tendo o júri deste ano decidido incluir duas menções especiais. Os nomes dos quatro vencedores globais serão anunciados a 18 de Abril.

Vitórias pelo mundo

Nos prémios para África, a categoria “Formato aberto” é partilhada por dois fotógrafos brasileiros – Felipe Dana e Renata Brito, da agência Associated Press – que investigaram as tragédias de uma rota atlântica utilizada por migrantes da África Ocidental para chegar à Europa.

Na América do Sul, a fotografia vencedora é da autoria de Lalo de Almeida, e denuncia a “Seca na Amazónia”, com uma imagem de um pescador a caminhar ao longo do leito seco de um rio perto da comunidade indígena de Porto Praia.

Nesta mesma região, a fotojornalista Gabriela Biló recebeu uma menção honrosa pela imagem “Insurreição”. O fotógrafo Mohammed Salem é o autor da fotografia vencedora na Ásia em projectos “Individuais”, com o título “Uma mulher palestiniana abraça o corpo da sua sobrinha”, uma menina de cinco anos embrulhada num lençol branco. A menina morreu depois da sua casa ter sido atingida por um míssil israelita, a 17 de Outubro.

Na categoria “Reportagem fotográfica”, o trabalho de Ebrahim Noroosi sobre a devastação económica e humana no Afeganistão desde a chegada dos Talibãs em 2021 foi o vencedor. A melhor fotografia individual da Europa foi tirada pelo turco Adem Altan durante o terramoto que atingiu a Turquia e a Síria em Fevereiro do ano passado. A alemã Johanna Maria Fritz é a autora de “Kakhovka: Cheias numa zona de guerra”, a história fotográfica premiada da Europa, que revela o impacto humano da militarização do ambiente.

O projecto de longo prazo “No Man’s Land”, do franco-alemão Daniel Chatard, foi escolhido pelo júri europeu por documentar tecnologias inovadoras que oferecem vias possíveis para atingir objectivos climáticos.

Em África, a imagem vencedora foi “Coming home from war”, captada na Etiópia pelo fotógrafo alemão Vincent Haiges, que mostra um homem de 24 anos a cumprimentar a mãe, depois de ter perdido uma perna ao ser atingido por uma granada durante o violento conflito que abala o país.

A reportagem fotográfica da fotógrafa sul-africana Lee-Ann Olwage expõe a falta de sensibilização do público em Madagáscar em relação à demência, estigmatizando as pessoas que dela sofrem. A reportagem relata a vida de um homem de 91 anos que recebe cuidados da filha de 41 anos.

A Tunísia é o foco do “Projecto a Longo Prazo”, com o trabalho do fotojornalista Zied ben Romdhane a explorar as vidas dos jovens tunisinos que testemunham a instabilidade política, a persistente crise económica e a desigualdade social que esbateram as aspirações à democracia e à justiça social no rescaldo da revolução tunisina de 2011. Este ano, o júri dos prémios WPP analisou mais de 61 mil trabalhos de 3.851 fotógrafos de 130 países.