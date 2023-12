Novo BIR | Recebidos 1.400 pedidos no primeiro dia

A Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) começou a emitir na sexta-feira a nova geração do Bilhete de Identidade de Residente (BIR), tendo recebido 1.400 pedidos logo no primeiro dia a partir dos balcões e quiosques de atendimento. Segundo um comunicado da DSI, os pedidos de auto-atendimento processados nos Centros de Serviços de Auto-Atendimento de 24 horas representaram cerca de 70 por cento do número total de pedidos.

A DSI aponta ainda que desde a entrada em funcionamento dos sete Centros de Serviços de Auto-Atendimento de 24 horas, no passado dia 5, e até sexta-feira, registaram-se 3.500 atendimentos nos quiosques de auto-atendimento, tendo sido feitos cerca de 2.500 atendimentos nos quiosques de auto-levantamento de documentos, num total de 6.000 atendimentos.

Estes números representam “uma média de cerca de 600 atendimentos por dia, tendo sido atingido o efeito previsto de atendimento por prioridade e com facilitação do público”, explica a DSI. Actualmente, cerca de 90 por cento dos residentes preenchem os requisitos para renovar o BIR nos quiosques de auto-atendimento.