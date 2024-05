Construção civil | DSAL promove curso para técnicos de segurança

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e a Universidade de Macau organizam o “curso de formação de técnico superior de segurança na construção civil”, com três turmas para a língua chinesa e apenas uma turma em inglês. Segundo um comunicado da DSAL, há 154 vagas disponíveis, estando as candidaturas já abertas.

As aulas iniciam-se entre Junho e Setembro deste ano. As inscrições terminam no dia 17 para a turma de inglês e no dia 31 para as turmas em chinês, sendo que se podem candidatar residentes com ensino secundário complementar completo e que tenham dois ou mais anos de experiência em execução de obras ou gestão de segurança na construção civil.

Este curso é organizado pela DSAL desde 2005 tendo já formado 1 995 alunos. Aos formandos que completarem o curso e forem aprovados na avaliação será emitido o certificado do curso pela DSAL e Universidade de Macau, bem como atribuído o subsídio de formação de 2.500 patacas pela DSAL. O presente curso conta para os requisitos de formação de técnico superior de segurança na construção civil no âmbito da lei da segurança e saúde ocupacional na construção civil, implementada em 2023.