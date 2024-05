Demografia | Natalidade baixa 13,3% no primeiro trimestre

Durante o primeiro trimestre deste ano, nasceram em Macau 856 bebés, o que representa descidas de 13,3 por cento face ao mesmo período de 2023 e 10,9 por cento em termos anuais, segundo dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Das 856 crianças nascidas nos primeiros três meses, 452 eram meninos e 404 meninas.

O número de casamentos registados foi de 937, mais 96, em termos trimestrais. No cômputo geral, no fim do primeiro trimestre deste ano a população total de Macau era composta por 686.400 pessoas, mais 2.700, face ao trimestre anterior. A DSEC atribuiu o aumento populacional à subida do número de trabalhadores não-residentes domiciliados em Macau, que eram 179.469 no fim de Março (+2.808 face ao trimestre anterior).

Quanto à distribuição percentual da população por sexo, a população feminina (366.200) era superior à masculina (320.200), representando 53,4 por cento da população total.

Se por um lado houve menos nascimentos, os óbitos aumentaram. Nos primeiros três meses do ano morreram 631 pessoas, menos 27 do que no trimestre anterior. As três principais causas antecedentes de morte foram tumores (232 óbitos), doenças do aparelho circulatório (159 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (110 óbitos).