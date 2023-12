Casa Garden | Instalação de Célia Brás chama a atenção para o ambiente

Pode ser vista a partir de hoje, na Casa Garden, a instalação “E Agora, Como Te Vês?”, da autoria de Célia Brás e organização da 10 Marias – Associação Cultural. Trata-se de uma “montagem cénica” que pretende chamar a atenção do público para um problema bastante actual: as alterações climáticas e a poluição do meio ambiente

Célia Brás é a autora da nova instalação que pode ser visitada, a partir de hoje, na Casa Garden, sede da Fundação Oriente (FO) em Macau. “E Agora, Como Te Vês” é um projecto promovido pela 10 Marias – Associação Cultural que descreve esta iniciativa artística como uma “montagem cénica que pretende sensibilizar [o público] para a problemática ambiental”.

A instalação, que pode ser vista até ao dia 5 de Janeiro, pretende levar o público a integrar-se gradualmente no cenário “intencionalmente criado” para esse objectivo, além de se poder contemplar “a envolvência concebida a partir dos desperdícios, resultando uns seres deformados numa beira-mar de uma qualquer praia”.

Citada por um comunicado da associação, Célia Brás referiu pretender “contribuir para sensibilizar a consciência e a preocupação sobre a crescente crise mundial resultante da poluição, bem como a importância de proteger os ecossistemas existentes no mundo, actualmente tão maltratado”.

Assim, pretende-se que os resultados desta experiência possam ser de “angústia, uma maior consciência, uma memória fotográfica, ou até uma ideia de agir proactivamente a fim de melhorar a vida no planeta terra”. A integração do público com a instalação termina com o convite para que estes deixem o seu testemunho, “participando nesta mostra através da fotografia ou de breves mensagens escritas”.

Segundo acto

Esta é a segunda exposição da autoria de Célia Brás que, em 2021, se estreou nas lides artísticas com a instalação “Como Nunca Te Viste”. Na qualidade de sócia da 10 Marias, Célia Brás colaborou e organizou várias exposições e instalações, nomeadamente: “4 Steps Into The Clouds”, “Save As”, “Estrada: Stand Point”, “4 Steps into the Clouds II”. Apresentou os seus primeiros trabalhos com vários outros artistas locais. Coadjuvou ainda a coordenação e divulgação dos concertos musicais do projecto “Mamashemade”.

Natural de Portugal, Célia Brás é formada em Engenharia Multimédia e licenciou-se em Informática, pelo ISTEC – Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, Lisboa, em 2006. Actualmente, exerce funções de gestão e manutenção de conteúdos web, layout gráfico e paginação de variados tipos de publicações.

Segundo a 10 Marias, foi graças a este trabalho que a autora da instalação “E Agora, Como Te Vês” ganhou “sensibilidade para o meio artístico, através da concepção do design gráfico que imprimia às obras dos outros”.

A 10 Marias – Associação Cultural dedica-se às Artes Visuais, Novas Tecnologias, Artes Cénicas, Dança Contemporânea e Teatro. Assumindo-se sem fins lucrativos, é uma associação nascida em 2016 que nasceu da ideia de um grupo feminino “que pretendia dar voz às mulheres ligadas às artes, que se encontram espalhadas pelos quatro cantos do mundo e que têm em comum a língua de Camões”.

A associação “aposta na arte como criação de afectos e percepções”, apostando, com os seus espectáculos e produções, “na transmissão cultural e ao mesmo tempo dar a conhecer outras realidades, outros meios de expressão, outras mundivisões”, lê-se no mesmo comunicado.